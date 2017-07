- Termine vom 31. Juli bis 6. August - === M O N T A G, 31. Juli 2017 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juni *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juli *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 2Q, London 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 1H, Stuttgart *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q, Paris 10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf 10:15 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H, Stuttgart *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Stellenindex BA-X Juli D I E N S T A G, 1. August 2017 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Juli *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care und Fresenius SE, Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H, Mannheim *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Neubiberg 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q, Quickborn *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juli *** 11:00 EU/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q, Overland Park *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Bauausgaben Juni *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino *** - US/Kfz-Absatz Juli - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in der Schweiz geschlossen M I T T W O C H, 2. August 2017 *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1H (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:00 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:25 DE/Kuka AG, Ergebnis 2Q, Augsburg *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, ausführliches Ergebnis 1H, Frankfurt *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q, Metzingen *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H, Asslar 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H, Triest 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni 11:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H, London 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q, Mailand *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Bankers Association of Ohio, Cincinnati 21:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC), Las Vegas 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juli *** - DE/Bundesregierung und Autobranche, Gipfeltreffen des "Nationalen Forums Diesel", Berlin *** - GB/Rio Tinto plc, Ergebnis 1H, London D O N N E R S T A G, 3. August 2017 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Juli *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q, Darmstadt *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 2Q, Essen 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H, Bad Neustadt/Saale 07:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Martinsried *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H, Paris 07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 07:25 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1H (12:00 Telefonkonferenz), Bad Vilbel *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 2Q, Stuttgart *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1H, Martinsried 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H, Köln *** 07:40 DE/Nordex SE, Ergebnis 1H, Hamburg *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q (08:15 Telefonkonferenz), Unterföhring *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 2Q, Koblenz 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H, London 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q, Hamamatsushi *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 2Q, Hannover *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juli (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H, Friedrichshafen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli 10:30 DE/Baywa AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1H, München *** 11:00 DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 3Q *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli F R E I T A G, 4. August 2017 *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 2Q, Wien *** 08:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q, Toyota City *** 08:00 DE/Auftragseingang Juni *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Ergebnis 1H, Edinburgh 08:00 AT/S&T AG, Ergebnis 1H, Wien *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli *** 14:30 US/Handelsbilanz Juni - EU/Ratingüberprüfung für die Slowakei (Fitch), Schweden (Fitch und Moody's) S O N N T A G, 6. August 2017 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Grünen-Chef Özdemir, Berlin ===

