FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bayer-Medikament Xarelto könnte bald auch in einer weiteren Indikation in Europa zugelassen werden. Der Arzneimittelausschuss CHMP empfahl das Mittel für bestimmte Patienten mit valvulärem Vorhofflimmern, wie der Pharmakonzern mitteilte. Über die Empfehlung berät jetzt die EU-Kommission, die eine Entscheidung bis zum Jahresende treffen dürfte.

Vorhofflimmern ist weltweit die häufigste Herzrhythmusstörung, von ihr sind etwa 33,5 Millionen Menschen auf der ganzen Welt betroffen. Von diesen leiden 20 bis 40 Prozent außerdem an koronarer Herzkrankheit, was ihr Risiko, eine perkutane Koronarintervention zu benötigen, erhöht. Zwischen 5 und 15 Prozent aller Patienten mit Vorhofflimmern benötigen in ihrem Leben einen Stent im Rahmen einer perkutanen Koronarintervention. Diese Patienten haben ein erhöhtes Risiko, ein Blutgerinnsel zu erleiden, was schwerwiegende Konsequenzen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder eine Stent-Thrombose haben kann. Eine Studie hatte ergeben, dass Patienten, die den Xarelto-Wirkstoff Rivaroxaban in Kombination mit einem Plättchenaggregationshemmer erhielten, eine um 41 Prozent verringerte Rate an Blutungen aufwiesen. Dies entspricht einer absoluten Risikoreduktion von 9,9 Prozent.

July 21, 2017 08:43 ET (12:43 GMT)

