TomTom hat in dieser Woche Zahlen vorgelegt. Die Märkte waren mit der Bilanz sehr zufrieden. Das zeigt sich auch in der Kursperformance. Die Aktie zog deutlich an. Laut Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, hat das Papier damit ein klares Kaufsignal generiert. Das Video ist Teil eines längeren Interviews. Darin geht es außerdem um Tesla, PSI, Meyer Burger und Staramba. Die komplette Sendung finden Sie hier.