1st RED AG: Einleitung des Verfahrens zum Ausschluss von Minderheitsaktionären gemäß §§ 327a ff. AktG (Squeeze-out)

DGAP-Ad-hoc: 1st RED AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out 1st RED AG: Einleitung des Verfahrens zum Ausschluss von Minderheitsaktionären gemäß §§ 327a ff. AktG (Squeeze-out) 21.07.2017 / 15:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-Hoc-Meldung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Betreff: 1st RED AG, Hamburg: Einleitung des Verfahrens zum Ausschluss von Minderheitsaktionären gemäß §§ 327a ff. AktG (Squeeze-out)

21.07.2017 - Der mit 97,18% der Aktien an der 1st RED AG beteiligte Hauptaktionär, die Garbe Holding GmbH & Co. KG, hat mit Schreiben vom 21.07.2017 das förmliche Verlangen gemäß § 327a Abs. 1 AktG an den Vorstand der 1st RED AG gerichtet, in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung einen Beschluss der Hauptversammlung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Garbe Holding GmbH & Co. KG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung herbeizuführen.

Die Garbe Holding GmbH & Co. KG hat die Barabfindung für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der 1st RED AG auf Euro 0,51 festgelegt.

1st RED AG

Der Vorstand

Sprache: Deutsch

1st RED AG, Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 - 356130 Fax: +49 (0) 40 - 356132410 E-Mail: info@1st-red.com Internet: www.1st-red.com ISIN: DE0006055007, WKN: 605 500

Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart, Hamburg; Freiverkehr in Berlin; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung

Kontakt: 1st RED AG Maren Eder m.eder@garbe.de

21.07.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 1st RED AG Caffamacherreihe 8 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040 / 35 61 3 - 100 Fax: 040 / 35 39 - 93 E-Mail: info@1st-red.com Internet: www.1st-red.com ISIN: DE0006055007 WKN: 605502

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

594717 21.07.2017 CET/CEST

ISIN DE0006055007

AXC0146 2017-07-21/15:50