San Francisco (ots/PRNewswire) - DoubleDutch, Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen im Bereich Live Engagement Marketing (LEM), hat angesichts einer wegweisenden Ankündigung von Apple auf der diesjährigen WWDC-Konferenz Stellung bezogen. DoubleDutch ist in Übereinstimmung mit und begeistert von einer neuen Regulierung und Distributionsänderung, welche die Event-App-Branche dazu zwingt, die Art der Bereitstellung von Software zu modernisieren, indem viele veröffentlichte mobile Apps in einer einzigen mobilen Marken-App von einem Anbieter zusammengeführt werden.



Lawrence Coburn, der CEO von DoubleDutch kommentierte: "Wir wussten, dass das richtige Modell eher wie Slack oder Gmail aussehen würde - eine einzige, sichere App, die alle Kundennetzwerke einschließt und sicher zwischen Gruppen und Teams abgetrennt ist, aber dennoch ganz individuell auf jedes Konto angepasst ist."



Apples Strategieänderung hat einer Branche einen Anstoß gegeben, der letztlich für Teilnehmer, Event-Besitzer und Event-Tech-Anbieter von Vorteil sein wird. In Coburns Blogeintrag (http://doubledutch.me/ blog/event-tech-giant-step-forward-help-from-apple), der heute am Donnerstag, den 20. Juli um 10 Uhr veröffentlicht wurde, erzählt er weiter: "Die Vorteile dieser Architektur sind vielseitig: einfachere App-Entdeckung, die zu höherer Annahme/Interaktion führt, die Fähigkeit, Cross-Event-Funktionalität zu liefern, die Möglichkeit, effizient Feature-Updates (oder Sicherheits-Patches) bereitzustellen so wie die Chance, das ganze Jahr über Mehrwert zu schaffen, um nur einige zu nennen."



Während diese Umstellung sicherlich eine große Veränderung für die Event-App-Branche darstellt, werden die personalisierten Erfahrungen bei jeder Veranstaltung beibehalten. Es wird die Aufgabe von Anbietern wie DoubleDutch sein, diese äußerst markengeprägten Erfahrungen über das App-Icon hinaus zu ermöglichen und die von Universal Event Apps implementierten Transformationsfunktionen und Funktionalitäten zu liefern.



Wie Coburn in seinem Blogpost schreibt: "Beim modernen Marketing ... geht es um die Bereitstellung von Massenpersonalisierung, indem Verhaltenssignale wahrgenommen werden und angemessen darauf reagiert wird ... Ein Konzept, das als Live Engagement Marketing bekannt ist [...], und die Prinzipien von LEM werden allein durch die höhere Annahme und längere Interaktion einer Universal-App-Welt gestärkt werden."



Informationen zu DoubleDutch



Die Aufgabe von DoubleDutch besteht darin, den geschäftlichen Wert von menschlichen Kontakten zu entschlüsseln, indem die Leistung der Digitalität in Live-Erfahrungen integriert wird. Die DoubleDutch Live-Engagement Plattform unterstützt Veranstaltungen, Konferenzen und Messen bei mehr als 1.700 Kunden wie Akamai, LinkedIn, BlackRock, Bosch, Novartis und UBM. Das Unternehmen wurde ausgezeichnet von Deloitte als eines der 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika, von AlwaysOn als eines der OnMedia Top-100 Privaten Unternehmen und von Forbes als eines der 10 Hot Unternehmen in San Francisco. DoubleDutch hat seine Unternehmenszentrale in San Francisco und weitere US-Büros in Phoenix und Portland. Seine weltweiten Vertretungen befinden sich in Amsterdam und London.



