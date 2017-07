AFKEM AG, Hamburg: Veränderungen im Vorstand, Wechsel des Großaktionärs und Veränderungen im Aufsichtsrat

AFKEM AG, Hamburg: Veränderungen im Vorstand, Wechsel des Großaktionärs und Veränderungen im Aufsichtsrat 21.07.2017

Ad-Hoc-Meldung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Betreff: AFKEM AG, Hamburg: Veränderungen im Vorstand, Wechsel des Großaktionärs und Veränderungen im Aufsichtsrat

21.07.2017 - Es wurden, nachdem die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Tobias Dittmar, Carsten Franke und Günter Karoschinski ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft niedergelegt hatten, Herr Detlef Dohmen, Asbach, Deutschland, Herr Josef Gschwend, Amriswil, Schweiz, und Herr Klaus-Peter Gerharz, Remscheid, Deutschland, durch heute bekannt gegebenen Beschluss des Amtsgerichts Hamburg zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Herr Dohmen wurde in der anschließenden Aufsichtsratssitzung zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Gschwend zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Zudem wurde der Gesellschaft mitgeteilt, dass der StP Aktiengesellschaft, Amriswil, Schweiz, gemäß § 20 Abs. 1,3,4 AktG i.V.m. § 16 Abs. 1 AktG unmittelbar mehr als der vierte Teil der Aktien an der Gesellschaft und eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft gehören, dass die Ebinal GmbH Aktien an der Gesellschaft veräußert hat und dass keine Beteiligung an der Gesellschaft in mitteilungspflichtiger Höhe mehr besteht, entsprechend besteht auch keine Mehrheitsbeteiligung mehr nach § 16 Abs. 1, 4 AktG und dass für Herrn Matthäus Ebinal, Hamburg, keine mittelbare Beteiligung an der Gesellschaft in mitteilungspflichtiger Höhe mehr besteht, entsprechend besteht auch keine mittelbare Mehrheitsbeteiligung mehr, § 16 Abs. 1, 4 AktG.

Herr Christian Tietz, Düsseldorf, wurde zum Vorstand bestellt, und Herr Matthäus Ebinal, Hamburg, hat sein Vorstandsamt niedergelegt.

AFKEM AG

Christian Tietz Vorstand

AFKEM AG
Erdmannstraße 10
22765 Hamburg
Deutschland

