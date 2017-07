ZÜRICH (Dow Jones)--Die Stimmung für Aktien hat sich am Freitag in der Schweiz wie auch weltweit verschlechtert. Teilnehmer verwiesen auf die schwachen Märkte in der Eurozone, die unter dem festen Euro litten. Auch der Franken rückte gegen den Dollar weiter vor, was den Export aus der Schweiz erschwert. Überdies seien die Märkte anfällig für Gewinnmitnahmen, nachdem sie in diesem Jahr bereits gut gelaufen seien, hieß es von Händlern. Der SMI hat seit Jahresanfang knapp 10 Prozent gutgemacht. Als Hürde erwies sich zudem die 9.000er Marke in dem Index, die seit Mai mehrfach überwunden und wieder aufgegeben wurde. Auch am Freitag fiel er wieder unter diese Hürde zurück. Der SMI verlor 1 Prozent auf 8.939 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 59,04 (zuvor: 48,82) Millionen Aktien.

Stärkster SMI-Wert waren Swatch mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der Uhrenhersteller ist im zweiten Halbjahr profitabler geworden und zeigt sich für das Gesamtjahr dank der anziehenden Nachfrage zuversichtlich. Bei allen Marken habe man im Juni und in den ersten Wochen des Juli eine Wachstumsbeschleunigung in Lokalwährungen verzeichnet, am ausgeprägtesten aber im Prestige- und Luxussegment, erklärte das Unternehmen.

Swiss Re legten 0,6 Prozent zu. Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie mit "Übergewichten" ein. Sie sagen unter anderem, dass der Rückversicherer im Herbst einen Aktienrückkauf starten könnte. Der Konzern besitze Vorteile aufgrund seiner Größe und Diversifizierung.

Schwächster Wert waren ABB mit minus 3 Prozent. Das Papier war bereits am Vortag nach Quartalszahlen 2,8 Prozent gefallen. Dabei waren die Zahlen zum Gewinn und zur Marge bemängelt worden. Dagegen erholten sich Givaudan von den Verlusten am Vortag, die ebenfalls im Gefolge von Quartalszahlen verbucht worden waren. Die Aktie stieg um 1,1 Prozent.

