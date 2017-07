Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC -1,77% auf 9,7, davor 6 Tage im Plus (9,37% Zuwachs von 9,03 auf 9,88), Palfinger -3,21% auf 40,65, davor 6 Tage im Plus (5,66% Zuwachs von 39,75 auf 42), Oberbank AG VZ 0% auf 68,85, davor 3 Tage im Plus (0,36% Zuwachs von 68,6 auf 68,85), Immofinanz -0,57% auf 2,077, davor 3 Tage im Plus (2,35% Zuwachs von 2,04 auf 2,09), UBM-1,43% auf 38,3, davor 3 Tage im Plus (3,85% Zuwachs von 37,41 auf 38,85). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: ADVA Optical Networking (schlechtester mit -17,35%), Cargotec (schlechtester mit -6,71%), Home Depot(schlechtester mit -4,09%), Lufthansa (schlechtester mit -8,56%), Conwert (2.schlechtester mit -1,25%), Hella Hueck & Co (2.bester mit 3,55%), Travelers Companies...

