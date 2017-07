Anfang Juli präsentierte sich der Goldpreis noch schwach. Die 200-Tagelinie wurde geknackt, der Goldpreis fiel zudem aus einem Dreieck nach unten heraus und generierte somit Verkaufssignale. Doch recht zügig bildete sich in den Stundenkerzen eine inverse SKS, die 200-Tagelinie wurde zurückerobert und in den vergangenen Handelstagen konnte der Goldpreis auch dynamisch in das Dreieck zurückkehren. ...

