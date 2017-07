Donald Trump Junior hat sich bereit erklärt, im Zuge der Russland-Affäre auszusagen - allerdings nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Über eine mögliche Veröffentlichung relevanter Dokumente wird noch verhandelt.

US-Präsidentensohn Donald Trump Junior hat sich bereit erklärt, in der Russland-Affäre eine nichtöffentliche Aussage vor dem Justizausschuss des Senats zu machen. Trump Junior sowie der Ex-Wahlkampfmanager von Präsident Donald Trump, Paul Manafort, seien derzeit in Vorgesprächen mit dem Gremium, teilte der Ausschussvorsitzende Chuck Grassely am Freitag (Ortszeit) mit. Trump Juniors Anwalt reagierte nicht auf Anfragen. Manaforts Sprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...