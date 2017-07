Digitalisierung, Internet und E-Commerce bescheren dem IT-Konzern Bechtle 2017 ein Rekordergebnis. Und die Fluggesellschaft Cathay Pacific schreibt schwarze Zahlen. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Waste Management - Saubere Gewinne mit immer mehr Dreck

Müll ist ein Wachstumsmarkt. Um mehr als acht Prozent pro Jahr, so rechnet das amerikanische Forschungsinstitut Global Markets Insight hoch, werde das Volumen des weltweiten Entsorgungsmarkts bis 2023 zunehmen.

An der Spitze dieser Entwicklung, mit reichlich 700 Kilogramm Müll pro Kopf und Jahr, stehen die USA. Davon können Anleger profitieren, mit Aktien von Waste Management (WM), dem größten nordamerikanischen Entsorger, der 250 Deponien betreibt, 95 Wiederaufbereitungsanlagen und mehr als 600 Sammelstellen. Der Geschäftsverlauf ist vielversprechend: Nach 8 Prozent mehr Umsatz und 15 Prozent mehr Nettogewinn im ersten Quartal steuert WM 2017 auf ein Rekordjahr zu.

Die Poleposition auf dem Müllmarkt hat für das Unternehmen aus Texas mehrere Vorteile: Entsorgungsverträge mit Städten und Unternehmen sind meist langfristig und gut dotiert. Neue Deponien werden kaum noch genehmigt, und für neue Konkurrenten sind die Eintrittsbarrieren hoch. Auch der bewusste Umgang mit Abfällen kommt WM zugute, weil dadurch die Recyclingquote steigt.

Lukrativ ist auch das Geschäft mit dem Einsammeln und der Wiederverwertung von Metallen, Textilien und anderen Wertstoffen, das mehr als die Hälfte zum Umsatz beiträgt. Einen Schub bekommt WM durch Infrastrukturprojekte - für einen Neubau müssen meist erst einmal alte Gebäude, Straßen oder Brücken weggerissen und der Schutt muss entsorgt werden.

Aktientipp: Bechtle - Neue Freunde in Moskau

Die Megatrends Digitalisierung, Internet und E-Commerce werden dem IT-Konzern Bechtle 2017 aller Voraussicht nach ein Rekordergebnis bescheren. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem große Unternehmen ihre Informationstechnik erneuert haben, stellen sich nun immer mehr kleine und mittlere Unternehmen auf die Digitalisierung um. Dazu kommen zunehmend öffentliche Aufträge herein. So wird Bechtle etwa für die Nato Teile der IT modernisieren oder Hard- und Software für die Kommunalverwaltungen in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein liefern. Allein bis Frühjahr wuchs das Auftragspolster im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent.

Zusätzlicher Schub kommt vom Cloud-Geschäft, der Software via Internet also. Bechtle begann mit begrenzten Angeboten, bei denen etwa nur die Mitarbeiter eines Unternehmens auf Programme zugreifen konnten. Seit dem Bau eines neuen Rechenzentrums in Frankfurt ist Bechtle aber zu einem der führenden Anbieter auch für große Cloud-Anwendungen geworden.

Im internationalen Geschäft hat Bechtle Verbündete: die Partner in der Global IT Alliance. Das ist ein Netzwerk aus elf weltweit führenden IT-Unternehmen, die sich gegenseitig bei Verkauf und Service unterstützen. Jüngster Zugang ist der IT-Spezialist Softline aus Moskau, mit dem sich Bechtle Zugang zu den Märkten in Russland und den angrenzenden Ländern erschließt.

Nach dem starken ersten Quartal (14 Prozent mehr Umsatz, 16 Prozent mehr Nettogewinn) dürfte Bechtle 2017 an die 3,4 Milliarden Euro Umsatz erzielen. Dank stabiler Margen sollten netto mindestens 115 Millionen Euro bleiben, gut ein Zehntel mehr als im Vorjahr. Die Bilanz ist mit 59 Prozent Eigenkapital sehr solide, Bankschulden sind kein Thema.

Aktientipp Cathay Pacific & Fondstipp Fortezza Aktienwerk

Aktientipp: Cathay Pacific - Take-off in die schwarzen Zahlen

Mit umgerechnet minus 65 Millionen Euro war die traditionsreiche Fluggesellschaft aus Hongkong im vergangenen Jahr in die roten Zahlen gesegelt. Mit Nachdruck steuern die Cathay-Manager nun dagegen, wollen bis 2020 die Kosten um insgesamt 500 Millionen Euro senken und die Passagierzahlen pro Jahr um vier bis fünf Prozent erhöhen. Schon im Aufwind ist das Frachtgeschäft. In den ersten fünf Monaten legten die Transportmengen um elf Prozent zu. Cathay profitiert vom Logistikbedarf im chinesischen Hinterland und vom weltweiten Boom des Versandhandels. Mit der Komplettübernahme ...

