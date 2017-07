Dem Biotech-Beteiligungsunternehmen ist im zweiten Quartal ordentlich Liquidität zugeflossen: Grund ist der Abschluss der Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson für 280 Dollar je Aktie. Actelion erwies sich für BB Biotech als große Erfolgsstory. Die Aktie hat BB Biotech kumulierte langfristige Gewinne von über 750 Millionen Franken eingebracht. Darüber hinaus gelang den Idorsia-Aktien, die als Sachdividende an alle Actelion-Aktionäre ausgeschüttet worden waren, ein vielversprechendes Börsendebüt - ihr Kurs an der Schweizer Börse legte kräftig zu. BB Biotech will auch in Zukunft von M&A-Aktivitäten am Markt profitieren. Trotz des erhöhten Mittelzuflusses gab es keine großen Verschiebungen im Portfolio von BB Biotech. Die Schweizer haben im zweiten Quartal keine neuen Positionen eröffnet, sondern lediglich Anpassungen innerhalb des Portfolios vorgenommen. Die Beteiligungen an Alexion, Alder, Avexis, Esperion, Halozyme, Intra-Cellular, Neurocrine und Radius Health baute BB Biotech im Berichtszeitraum aus. Weitere Gewinne nahm BB Biotech bei Novo Nordisk, Celgene, Regeneron, Ionis, Kite und Swedish Orphan Biovitrum mit. Getrennt haben sich die Schweizer hingegen von den Restpositionen in Puma Biotechnology und PTC Therapeutics, nachdem beide Unternehmen ihr Bewertungsziel erreicht hatten.

