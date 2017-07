Der DAX in der vergangenen Woche sehr schwach. Eine lange schwarze Wochenkerze mit Test des seit 2016 laufenden Aufwärtstrends mahnt zur Vorsicht. Die im Markt teils vertretene Auffassung, dass die jüngsten Abgaben eher eine Marktbereinigung darstellen und nun die Chance auf einen neuen Angriff an die 13.000 Punkten in den kommenden Wochen besteht, könnte sich als Trugschluss erweisen. ...

