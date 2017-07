Liebe Leser,

Priceline ist auch 2016 in der Erfolgsspur geblieben. Die Zahl der Brutto-Reisebuchungen erhöhte sich um 23%, was zu einem Umsatzplus von 16,5% führte. Die Margen sind weiterhin hoch, darüber darf der Gewinnrückgang nicht hinwegtäuschen. Dieser resultierte in erster Linie aus der nichtcashwirksamen Abschreibung auf den Restaurant-Reservierungsdienst Open Table in Höhe von 941 Mio $. Open Table war 2014 für 2,4 Mrd $ gekauft worden, ließ sich aber nicht so schnell wie erhofft ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...