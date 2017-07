Mit einer ausgeklügelten Rhetorik und speziellen Kommunikation versuchen die Notenbanken, die Finanzmärkte zu steuern. Manchmal geht das ziemlich daneben.

Die Macht seiner Worte ist Mario Draghi wohl bewusst. Wie rasend schnell die Märkte auf seine Äußerungen reagieren, erlebte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) zuletzt nach einem Notenbanker-Treffen im portugiesischen Sintra. Kaum hatte Draghi dort vage angedeutet, die expansive Geldpolitik der EZB etwas zurückzufahren, schnellten die Anleiherenditen nach oben. Der Euro-Kurs kletterte auf ein Zwölf-Monats-Hoch. Die Marktreaktion war so stark, dass die EZB in Frankfurt streuen ließ, die Aussagen ihres Präsidenten seien überinterpretiert worden.

Mit jedem noch so vertüftelten Statement, mit jedem austarierten, wohlbedachten Satz löst der EZB-Chef Reaktionen an den Märkten aus. Seine Rhetorik hat eine steuernde Funktion und manchmal auch eine explosive Wirkung. Draghis Worte können Erwartungen bestätigen und enttäuschen. Jedes Silbe legen Analysten bei seinen öffentlichen Auftritten auf die Goldwaage, jede Nuance seiner abgezirkelten Bulletins wird abgeklopft, ob sie einen Hinweis auf eine Änderung der Geldpolitik enthält. Das wird auch nächsten Donnerstag so sein, wenn die Euro-Hüter in Frankfurt zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen.

Gemurmel aus der Badewanne

Die Idee, die Finanzmärkte mit verbaler Kommunikation zu steuern, stammt ursprünglich aus den USA. Bis Mitte der Neunzigerjahre gab die US-Notenbank Fed nicht einmal bekannt, ob und in welchem Ausmaß sie die Zinsen ändert. Investoren erfuhren von Zinsbeschlüssen der Fed nur indirekt, nämlich immer dann, wenn die Notenbank mehr oder weniger Wertpapiere gegen Zentralbankgeld erwarb und so den Zins am Interbankenmarkt bewegte.

Erst 1994 entschloss sich die Fed, ihre Zinsentscheidungen offiziell mitzuteilen. Und ihr damaliger Chef Alan Greenspan (1987 bis 2006) machte sich daraus einen mächtigen Spaß: Er liebte es, die Märkte zu verwirren, ihnen wortreich nichts mitzuteilen. Mit seinem vieldeutigen Gemurmel, genannt Greenspeak, gab er den Marktteilnehmern regelmäßig Rätsel auf: "Ich hoffe, ich war zweideutig genug. Wenn Sie glauben, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich falsch ausgedrückt", pflegte Greenspan zu sagen. Das Geschwurbel von Greenspan, der seine Reden während des morgendlichen Wannenbads vorbereitete, hatte System: Greenspan wollte die Anleger im Unklaren über den Kurs der Fed lassen, damit sie nicht alle in die gleiche Richtung liefen und die Märkte destabilisierten.

Greenspans Nachfolger Ben Bernanke verstärkte die Kommunikation, indem er zu Pressekonferenzen ...

