Der Dax ist auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gefallen. Anleger rechnen mit weiteren Turbulenzen. Als einen der "Schuldigen" dafür machen sie den deutlich gestiegenen Euro aus.

Des einen Freud, des andern Leid. Der Höhenflug des Euros hat in der vergangenen Woche vielen europäischen exportorientierten Aktien heftig zugesetzt. Der Dax beendete die Woche unter dem Strich mit einem Verlust von gut drei Prozent. Dabei ging es allein am Freitag um 1,6 Prozent nach unten. Mit dem Stand von 12.240 Punkten notiert der Dax so niedrig wie zuletzt vor drei Monaten. Und auch in die kommende Woche blicken Börsianer eher vorsichtig. "Die Agenda der kommenden Woche bietet viel Stoff für eine wieder steigende Volatilität an den Finanzmärkten", heißt es etwa bei der Privatbank Merck Finck.

Dabei zeigten sich viele Analysten über den jüngsten Aufschwung des Euros überrascht. Die europäische Gemeinschaftswährung war nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag über die Marke von 1,16 Dollar gestiegen und notierte am Freitag mit in der Spitze 1,1679 Dollar so hoch wie zuletzt im August 2015. Erstaunlich ist dies, weil EZB-Präsident Mario Draghi den "Ausstiegsbammel" gebremst hatte, wie es Alexander Krüger, Chefvolkswirt beim Bankhaus Lampe ausdrückt.

Die EZB hatte entgegen der Erwartungen vieler Investoren in ihrem Eingangsstatement der Ratssitzung den Passus, dass das Anleihekaufprogramm bei Bedarf bezüglich Dauer und/oder Volumen ausgeweitet werden könne, behalten. Damit dämmte Draghi die Erwartungen, dass die EZB bei ihrer Sitzung im September den Ausstieg aus den Anleihekäufen der Notenbank verkündet. Die Kurse an den Anleihemärkten stiegen darauf hin etwas, im Gegenzug sanken die Renditen. So rentierte die zehnjährige deutsche Bundesanleihe zuletzt mit 0,51 Prozent und damit immerhin zehn Basispunkte (0,1 Prozentpunkte) niedriger als zu Wochenbeginn.

Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...