Liebe Leser,

Heineken hat das Jahr mit neuen Rekorden bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Zu bedenken ist, das 2015 ein Sonderertrag die Ergebnisentwicklung begünstigt hatte. Im laufenden Jahr geht es weiter aufwärts. In einem TradingUpdate zum 1. Quartal meldete Heineken einen leichten Anstieg des Bierabsatzes auf 44 Mio hl. Vor allem in Asien kamen die Marken des Konzerns bei den Konsumenten gut an. Der Absatz stieg um 8,3% auf 6,2 Mio hl. Aber auch auf dem Hauptabsatzmarkt Westeuropa ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...