die Aktie des Spezialmaschinenbauers Aixtron befindet sich weiterhin auf der Überholspur. In diesem Jahr hat das im TecDAX gelistete Papier bereits einen Kurszuwachs von gut 144 Prozent verzeichnet, die 6-Monats-Performance fällt mit einem Plus von gut 133 Prozent ebenfalls ausgezeichnet aus. In beiden Betrachtungszeiträumen führt das Unternehmen die Liste der besten Performer im deutschen Technologiewerteindex mit deutlichem Abstand an. Nach der gescheiterten Übernahme durch ... (Hermann Pichler)

