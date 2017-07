Lieber Leser,

die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Es lässt sich konstatieren, dass der Konzern nach einem herausfordernden Jahr 2016 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren konnte.

Zurück in der Gewinnzone!

Im Zeitraum April bis Juni erzielte das Unternehmen eine Gesamtrendite von 1,9 Prozent in Euro, 4,2 Prozent in Schweizer Franken (CHF) und sogar 9,0 Prozent in US-Dollar. Der Nettovermögenswert (NAV) verbesserte ... (Hermann Pichler)

