Das MDax-Unternehmen ist eines, mit dem man alt werden kann. Das gilt für die Brillen, die Hörgeräte und letztendlich auch für die Fielmann-Aktie. Heutzutage kann man fast alles im Internet kaufen. Natürlich auch Brillen. Trotzdem braucht sich die führende Optikerkette Deutschlands, Fielmann keine Sorgen zu machen, dass sie von einem aufstrebenden Online-Händler abgelöst werden sollte. Dies liegt an der Besonderheit beim Brillenverkauf. Es geht um Vertrauen und die persönliche Beratung, so dass viele Kunden ihrem kostbaren Augenlicht zugute immer noch den Weg zum stationären Handel antreten, so Ulrich Brockmann vom MDax-Unternehmen Fielmann. Trotzdem sichert man sich auch bei Fielmann ab, indem das Unternehmen selbst schon einmal in...

Den vollständigen Artikel lesen ...