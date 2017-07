ARNSTADT (dpa-AFX) - Die Thüringer Mitarbeiter des insolventen Solartechnik-Herstellers Solarworld sind Berichten zufolge im Fall einer Übernahme durch einen Investor zu befristeten Gehaltskürzungen bereit. Die Mehrheit der Beschäftigten würde für drei Monate auf einen Teil des Lohns verzichten, heißt es demnach in einem offenen Brief vom Freitag, wie unter anderem der MDR und die "Thüringische Landeszeitung" meldeten. So wollten auch die Beschäftigten einen Beitrag zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit leisten.

Die Solarworld AG hatte am 11. Mai Insolvenz beantragt. Freiberg in Sachsen ist mit rund 1000 Beschäftigten der größte Standort, gefolgt von Arnstadt in Thüringen mit knapp 650 und Bonn mit rund 200.

Am Montag hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Horst Piepenburg angekündigt, dass nach dem Auslaufen des Insolvenzgeldes zum 1. August weitere Mitarbeiter in noch unbekannter Anzahl entlassen werden müssten. Wegen hoher Produktionskosten sei es nicht gelungen, ausreichend Geld für die Weiterbeschäftigung aller rund 1850 Mitarbeiter zu erwirtschaften.

Der Geschäftsführer der IG Metall Erfurt, Bernd Spitzbarth, hält das Angebot der Belegschaft für den falschen Schritt. "Das ist nicht das richtige Signal an der richtigen Stelle", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Ein etwaiger Investor käme zu gegebener Zeit ohnehin auf die Belegschaft zu und würde Kompromisse einfordern./wim/DP/she

