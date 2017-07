Der Kartellvorwurf gegen deutsche Autobauer schlägt hohe Wellen. Die Grünen nennen den Vorgang eine "Fortsetzung des Abgasskandals in neuer Dimension". Der VW-Betriebsrat fühlt sich ebenfalls schlecht informiert.

Nach dem "Spiegel"-Bericht über ein womöglich seit vielen Jahren bestehendes Kartell deutscher Autobauer will der VW-Betriebsrat möglichst rasch die Mitglieder des Aufsichtsrats zusammenrufen. "Es muss sofort in der kommenden Woche eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung geben", sagte ein Sprecher des Gremiums am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Der Vorstand ist in der Pflicht, das Aufsichtsgremium umfassend zu informieren. Das ist bislang nicht geschehen." Auch gegenüber den Mitarbeitern ...

