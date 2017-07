Die Anleger in Automobilaktien müssen gerade die Luft anhalten. Offenbar wurden Absprachen getroffen, die jedoch nicht erlaubt sind. Schnell werden die Investoren daher unruhig. Sie fragen sich, ob ihre Branche noch mehr negative Berichterstattung verkraften kann. Nach dem Abgasskandal geht es nun in eine neue Runde schlechter Nachrichten. Dabei ist die Branche an ihrem Dilemma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...