Der Insolvenzverwalter des Solarunternehmens Solarworld will weitere Stellen abbauen, doch die Mitarbeiter kämpfen um ihre Jobs und würden einen neuen Investor sogar mit einem großzügiges Geschenk begrüßen.

Die Solarworld-Beschäftigten suchen nach Wegen, um die angekündigten Entlassungen bei dem insolventen Solartechnik-Hersteller in letzter Minute zu verhindern. Der Bonner Betriebsratsvorsitzende Peter Finger appellierte am Sonntag an den vorläufigen Insolvenzverwalter und die Gläubiger, auf die für den 1. August angekündigten Freistellungen zu verzichten ...

