Wer sich je zu einer Do&Co-HV angemeldet hat, egal ob als Aktionär oder als Vertreter, der kann sich in der Türkei googeln: weil die Aktie auch in Istanbul notiert. Das gehört zu den dortigen Vorschriften, dass HV-Besucher bzw. auch die Vertretenen veröffentlicht werden. Ist natürlich keine lückenlose Aufstellung der Aktionäre, weil wer sich net anmeldet, scheint nicht auf, und wer zum Zeitpunkt der Erstellung der Liste grad mal kurz draußen ist, steht auch nicht drauf. Alle erwischen sie nicht. Neben Institutionellen sieht man praktisch nur österreichische Privataktionäre, das Who is Who der heimischen Kleinanleger, türkische kommen nie auf die Hauptversammlung ins ferne Wien.

