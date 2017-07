Frankfurt (ots) - Netanjahu wird zurückrudern müssen, wenn er den drohenden Flächenbrand verhindern will. Die Experten von Schin Beth und Militär empfehlen dies ausdrücklich. Nach ihrer Einschätzung ist die Gefahr, dass sich Gewalt zum Selbstläufer entwickelt, um einiges größer als der Abbau der kontroversen Metalldetektoren, die ohnehin in der verwinkelten Altstadt mit ihren Schleichwegen keine Garanten gegen das Einschmuggeln von Waffen sind. Zu diesem Zweck eignen sich besser hochmoderne Überwachungskameras. Netanjahu möchte zwar nicht dastehen als einer, der vor Protesten kapituliert. Aber von seiner politischen Vernunft hängt nun alles ab. Wie gesagt, der Klügere gibt nach, in diesem Fall wäre es auch der Mächtigere.



