Zinc One schließt Zugangsvertrag mit Comunidad Campesina de Yambrasbamba auf Zinkoxid-Projekt Bongará ab und gibt Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt

Vancouver, Kanada - 24. Juli 2017 - Zinc One Resources Inc. (Zinc One oder das Unternehmen) http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=29773 0 gibt bekannt, dass es einen wichtigen Meilenstein erreicht hat, indem es mit der Comunidad Campesina de Yambrasbamba (CCY) einen Zugangsvertrag mit einer Laufzeit von 5 Jahren (der Zugangsvertrag) abgeschlossen, hat, welcher dem Unternehmen den für Explorations- und Erschließungsarbeiten auf der Zink-Oxid-Mine Bongará und dem Zink-Oxid-Projekt Charlotte Bongara notwendigen Zugang gewährt.

Ab Vertragsunterzeichnung wird Zinc One sofort damit anfangen, im Zuge der aktuellen Umweltverträglichkeitsprüfung die Umweltstudie zu aktualisieren; diese Studie ist wichtigster Bestandteil der Anträge für die Bohrplattformgenehmigung, die im dritten Quartal gestellt werden sollen. Zinc One ist gerade dabei, das Bietverfahren für verschiedene Dienstleistungen für das anstehende Bohrprogramm, das im August 2017 beginnen soll, zu starten.

Die Vereinbarung mit der Gemeinde Yambrasbamba ist ein riesiger Meilenstein für Zinc One und das Zink-Oxid-Minenprojekt Bongará. Die Gemeinde Yambrasbamba hat bereits die gesamte Skala des Bergbaus gesehen - von Exploration über Bau und Betrieb bis hin zu Sanierung - was äußerst selten vorkommt. Die Gemeindemitarbeiter sind sehr sachkundig und wissen nicht nur um die wirtschaftlichen Möglichkeiten für die Interessensvertreter der Gemeinde, sondern haben auch die insgesamt minimale Auswirkungen des Bergbaus und den Vorteil der Sanierungsarbeiten gesehen. Wir sind für diese Möglichkeit sehr dankbar, und wenn das Projekt wie erwartet voranschreitet, erachten wir den Bau der Zinkoxidmine Bongará als Gewinn für Gemeinde, Regierung und Aktionäre des Unternehmens, sagte James Walchuck, CEO von Zinc One.

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Zinc One freut sich außerdem, die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung vom 13. Juli 2017 bekannt zu geben. Die Aktionäre haben allen vom Board of Directors vorgebrachten Punkten zugestimmt. Die Aktionäre haben die Zahl der Directors auf 5 festgelegt und der Benennung von James Walchuck, Dr. William C. Williams, W. Barry Girling, Greg Crowe und Gunther Roehlig zum Board of Directors zugestimmt.

Außerdem haben die Aktionäre der Benennung der Auditors von Zinc One, Charlton & Co LLP, dem fortlaufenden 10%-Aktienoptionsplan des Unternehmens sowie dem Restricted Share Unit Plan (Aktienbeteiligungplan) des Unternehmens zugestimmt. Letzterer muss noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Zinc One gibt außerdem bekannt, dass es insgesamt 1.750.000 restricted share units (Mitarbeiterbeteiligungen) an James Walchuck, Chief Executive Officer und Director des Untenehmens, ausgegeben hat. Die Gewährung dieser Mitarbeiterbeteiligungen unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Zinc One Resources Inc.

Zinc One ist auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von aussichtsreichen und im fortgeschrittenen Ausbaustadium befindlichen Zinkprojekten in bergbaufreundlichen Rechtssystemen spezialisiert. Die wichtigsten Aktiva von Zinc One sind das vormals produzierende Zink-Oxid-Projekt Bongará und das Zink-Oxid-Projekt Charlotte Bongará in Peru. Das Zink-Oxid-Projekt Bongará war von 2007 bis 2008 in Produktion, wurde jedoch aufgrund der Weltwirtschaftskrise und des damit einhergehenden Rückgangs des Zinkpreises stillgelegt. Bei der Produktion in der Vergangenheit wurden Zinkgehalte von über 20%, an der Oberfläche oder oberflächennah, und ein Ertrag von über 90% ermittelt; Das benachbarte Zink-Oxid-Projekt Charlotte Bongará weist mehrere hochgradige oberflächennahe Zinkoxid-Bohrabschnitte auf, die zahlreiche Bohrziele und beträchtliches Explorationspotenzial bieten. Zinc Ones Business-Plan umfasst die Wiederaufnahme der Produktion auf dem Zinkoxid-Projekt Bongará mit Exploration von Zielen über eine Streichlänge von sechs Kilometern sowie des Zinkoxid-Projekts Charlotte Bongará. Zinc One wird von einem erfahrenen Team aus Explorationsgeologen und Ingenieuren geleitet, die bereits Erfolge in der Errichtung und im Betrieb von Bergbaustätten verbuchen können.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Bill Williams, COO und Director von Zinc One, einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter WWW.ZINCONE.COM oder über CEO, President und Director James Walchuck (Tel. (604) 683-0911, E-Mail: info@zincone.com).

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON ZINC ONE RESOURCES INC. Unterschrift:- _______________________ James Walchuck CEO & President TSX-V Symbol: Z OTC Markets Symbol: ZZZOF Frankfurt Symbol: RH33 Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zinc One weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, von denen viele nicht im Einflussbereich der beiden Unternehmen liegen. Solche Faktoren beinhalten unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der eingeschränkten Betriebshistorie von Zinc One, den geplanten Explorations- und Erschließungsarbeiten beim Zink-Oxid-Projekt Bongará sowie dem Erfordernis, Umwelt- und behördliche Bestimmungen zu erfüllen. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Zinc One ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren oder zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40442 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40442&tr=1

