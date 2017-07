Liebe Leser,

am Rande der mkk (Münchener Kapitalmarkt Konferenz) hatte ich die Möglichkeit, mit Herrn Thomas Hoffmann, CEO der artec Technologies AG, zu sprechen. In diesem Interview erläutert er, warum das abgelaufene Geschäftsjahr nicht ganz so erfolgreich verlief, aber weshalb er dennoch gerade jetzt die Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung in der Zukunft als richtig gestellt ansieht.

1.) Stellen Sie unseren Lesern Ihr Unternehmen doch mal ganz kurz (nur drei Sätze) vor. ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...