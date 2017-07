FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.429 EUR

HB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.129 EUR

81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.146 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.129 EUR

SGR XFRA SG1N89910219 SINGAPORE POST SD-,05 0.003 EUR

W1J XFRA SG1I52882764 SATS LTD. 0.069 EUR

WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.770 EUR

NH5 XFRA ES0161560018 NH HOTEL GROUP SA NOM.EO2 0.050 EUR

AUS XFRA AT0000969985 AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. 0.100 EUR

PRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) 0.060 EUR

COG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.293 EUR

A90A XFRA US05367G1004 AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1 0.087 EUR