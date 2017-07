IMMOFINANZ verkauft Gerling Quartier zur Gänze an Quantum und PROXIMUS

Die IMMOFINANZ hat im Zuge ihrer Portfolio-Optimierung das Gerling Quartier in Köln wie angekündigt nun zur Gänze an die deutschen Unternehmen Quantum Immobilien AG und PROXIMUS Real Estate AG verkauft. Erwerber der nunmehr abgegebenen sechs Büroimmobilien des ersten Bauabschnitts mit einer Mietfläche von insgesamt rund 21.500 m² ist die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Zudem kaufen Quantum und PROXIMUS ein derzeit nicht genutztes Gewerbeobjekt am Hohenzollernring 62 in Köln mit einer oberirdischen Mietfläche von rund 10.000 m² sowie die restlichen Wohnungen des ersten Bauabschnitts im Gerling Quartier.

Die abgegebenen Gewerbeimmobilien wiesen per Ende 2016 einen Buchwert von deutlich über EUR 100 Mio. auf. Entsprechend dem attraktiven Marktumfeld konnte ein Verkauf über Buchwert realisiert werden. Das Closing wird bis Jahresende 2017 erwartet. Bis dahin erfolgt auch die Fertigstellung der Allgemeinflächen des Quartiers. Im Zuge der Beendigung der Aktivitäten im Gerling Quartier wurden zudem die restlichen Wohnungen des ersten Bauabschnitts im Paket verkauft. Trotz des positiven Transaktionsergebnisses werden offene Verpflichtungen aus Übergabe und Fertigstellung der Kölner Immobilien das Ergebnis aus Immobilienentwicklung noch belasten. Gesamthaft betrachtet wird sich im 2. Quartal 2017 daher voraussichtlich ein negativer Ergebnisbeitrag von rund EUR -10,0 Mio. vor Steuern ergeben.

"Wie im Jänner anlässlich der Abgabe des zweiten Bauabschnitts des Gerling Quartiers angekündigt, beenden wir diese historische Quartiers-Projektentwicklung endgültig und konzentrieren unsere Aktivitäten in Deutschland auf den Standort Düsseldorf, wo wir aktuell die künftigen Firmenzentralen für trivago und Uniper fertigstellen", erklärt Oliver Schumy, CEO der IMMOFINANZ. "Der Verkauf untermauert unsere strategische Neuausrichtung auf den Büro- und Einzelhandelsbereich mit unseren Marken myhive, STOP SHOP und VIVO!. Diese stehen für einen hohen Standardisierungsgrad und damit eine hohe Portfolioeffizienz unserer Immobilien. In dieses Konzept passt das Gerling Quartier, das umfangreichen Denkmalschutzauflagen unterliegt, nicht länger."

Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,0 Mrd. (exkl. Russland), das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

