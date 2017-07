Klartext: SAP und Dialog Semi

Liebe Leserin, lieber Leser,

SAP hat die Zahlen zum zweiten Quartal 2017 und damit auch die Halbjahreszahlen 2017 veröffentlicht. Die Überschrift der entsprechenden Quartalsmitteilung brachte es bereits knackig auf den Punkt, ich zitiere: "SAP hebt Ausblick an - Q2 Gesamtumsatz steigt zweistellig". In der Tat: Die Umsätze (gemäß Rechnungslegungsvorschrift IFRS) stiegen im zweiten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10% auf 5,782 Mrd. Euro.

Nun habe ich die Erfahrung gemacht, dass in solchen Pressemitteilungen die Erfolge schön nach vorne gestellt werden - und die "weniger schönen Dinge" an nicht so prominenter Stelle untergebracht werden. Ist ja legitim. Aber ich weiß schon, warum ich lieber unabhängig arbeite. Diese weniger schönen Dinge gab es auch hier: Denn das Betriebsergebnis sank im ersten Quartal um 27% auf 926 Mio. Euro.

SAP: Umsätze hoch, Betriebsergebnis runter, Ausblick rauf

Der Gewinn pro Aktie (unverwässert) ging um 18% auf 0,56 Euro zurück. Wieso dieser Rückgang? Das sinkende Ergebnis war laut SAP in erster Linie durch - Zitat: "Einen starken Anstieg der Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen und Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungsprogramme". Über letzteren Punkt dürfen sich die Top-Manager von SAP freuen. Ob diese Vergütungsprogramme von der Höhe her passend sind, das müssen schon die Eigentümer = Aktionäre des Unternehmens wissen.

Jedenfalls ist der freie Cash Flow beachtlich (+15% auf 2,9 Mrd. Euro im ersten Halbjahr) - da dürfte es kein Problem sein, im zweiten Halbjahr für 500 Mio. Euro eigene Aktien zurückzukaufen, wie SAP mitgeteilt hat. Das soll "in Kürze" beginnen. Insgesamt also viel Licht, aber auch etwas Schatten (= gesunkenes Betriebsergebnis im zweiten Quartal).

Dann der Blick auf Dialog Semi:

Diesen Termin sollten sich Aktionär von Dialog Semiconductor ("Dialog Semi") vormerken: Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass es am kommenden Donnerstag, 27. Juli, die neuen Quartalszahlen geben wird. Dazu soll es einen sogenannten "conference call" geben, der um 9:30 Uhr Londoner bzw. 10:30 Uhr Frankfurter Zeit beginnen soll. Es gibt eine klare Linie, an der die kommenden Zahlen gemessen werden können: Die Prognose des Managements. Denn das hatte in Bezug auf den Umsatz für das zweite Quartal 2017 einen Wert zwischen 235 Mio. Dollar und 265 Mio. Dollar prognostiziert.

Dialog Semi: Werden die Erwartungen erfüllt werden?

Das wäre übrigens ein Rückgang gegenüber dem im ersten Quartal 2017 erzielten Umsatz, denn dieser lag laut Dialog Semi bei 271,0 Mio. Dollar. Wirken sich da schwächere Aufträge des Kunden Apple aus? Dialog Semi verweist auf anstehende neue eigene Produkte in der zweiten Jahreshälfte 2017 (in der wir uns bekanntlich bereits befinden), welche beflügelnd wirken könnten.

Diese sind aber natürlich in den Zahlen zum zweiten Quartal noch nicht drin. Insofern könnten die neuen Quartalszahlen relativ undramatisch im Sinne keiner großen Überraschung ausfallen. Doch mal abwarten. Die Erwartungen der Marktteilnehmer(innen) sind gemessen am Kursverlauf der Aktie in den vergangenen Wochen wahrscheinlich nicht besonders hoch.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Und in der Tat führt nicht der Mangel zu Habsucht, sondern der Überfluss." - Michel de Montaigne

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!



Ihr

Michael Vaupel