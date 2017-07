Mit Bekanntgabe der Übernahme von Whole Foods Market Mitte Juni dieses Jahres hat uns Amazon (WKN:906866) klargemacht, dass man auch vor großen Übernahmen nicht zurückschreckt. Ich habe mir daher einmal überlegt, welche deutschen Unternehmen gut zu Amazon passen könnten.



Dabei bin bei Ceconomy (WKN:725750), HolidayCheck Group AG (WKN:549532) und Zalando (WKN: ZAL111) hängen geblieben. Warum gerade diese drei besonders gut zu Amazon passen würden, wieviel Amazon für sie wohl bezahlen müsste und wie wahrscheinlich eine Übernahme ist, erfährst du, wenn du weiterliest.

Übernahmeziel 1: Ceconomy AG

Laut eines Berichts der New York Times möchte Amazon Elektroartikel zukünftig nicht nur in seinem Onlineshop verkaufen, sondern auch in stationären Märkten. Eine ähnliche ...

