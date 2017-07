Wieder einmal das Diesel-Thema: Es waren die Autowerte, die die europäischen Börsen zum Wochenausklang in klare Verluste abrutschen liessen. Belastet war die Stimmung schon vorher durch den starken Euro und schwache Ölpreise, aber als am Nachmittag ein Bericht des "Spiegels" publik wurde, wonach deutsche Autobauer unter dem Verdacht jahrelanger illegaler Absprachen zu Lasten von Verbrauchern und Zulieferern stehen, gingen die Kurse noch einmal talwärts und führten unter anderem zum größten Tagesverlust im DAX seit drei Wochen. Der Autosektor kam dabei folgerichtig am stärksten unter Druck und schloss 2,7% tiefer. Für Aufmerksamkeit bei den Einzeltiteln sorgte unter anderem Philips Lighting, das nach einem Umsatz- und...

