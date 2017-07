DAX - Punktsieg für die Bären (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Am vergangenen Donnerstag hatte sich bereits angedeutet, dass der DAX weiter unter Druck bleiben dürfte und dieser Druck entlud sich am Freitag in Form eines steilen Einbruchs. Gleich zu Handelsstart setzte der Index mit einem Abwärtsgap unter die Supportzone bei 12.400 Punkten zurück und sorgte damit für ein Verkaufssignal, von dem er sich den restlichen Tag über nicht erholen konnte. Bereits zur Mittagszeit wurde die anvisierte Unterstützung bei 12.250 Punkten erreicht und kurzzeitig bereits unterschritten. In der Nachbörse konnte sich der DAX auf diesem niedrigen Niveau leicht stabilisieren. Charttechnischer Ausblick...

