Insgesamt wurden letzte Woche EUR 18,0 Mrd. von 17 Emittenten am Primärmarkt begeben. Mit EUR 7,2 Mrd. steuerte das Corporate Segment den größten Anteil bei. Die deutsch-kanadische Dream Global Real Estate Investment Trust (Baa3) emittierte am Freitag eine EUR 375 Mio. Anleihe bei MS+130 BP und einer Laufzeit bis Dezember 2021. Ratings: Fitch stufte das Rating von Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) um eine Stufe auf BBB- herab und versah dieses mit einem negativen Ausblick (Ba1/BBB- (Moody's/S&P); stabil/negativ). Österreich: Für diese Woche sind aus unserer Coverage die Halbjahresberichte der Telekom Austria AG (Dienstag) und der Verbund AG (Donnerstag) angekündigt. Am Freitag unterzeichnete die Porr AG die Abtretungsverträge zur im...

Den vollständigen Artikel lesen ...