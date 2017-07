Zwei informative Tage erlebten die rund 350 Fachbesucher, die am 22. und 23. Juni ins Bergische Land gekommen waren. 25 Vortragende, 44 Aussteller und der Besuch des Barlog-Technikums machten das Informations- und Kommunikationsforum zu einer spannenden Veranstaltung. Der rote Faden, der sich durch die Vorträge zog, war das Thema Digitalisierung. Den Hype um das Trendthema mag mancher nicht mehr nachvollziehen, doch Peter Barlog, Veranstalter der Kunststoff-Technologie-Tage, stellte in seinem Eröffnungsvortrag die Fragen, die viele Kunststoffverarbeiter umtreiben: "Jeder der sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, stellt fest: Da tut sich was. Aber es ist sehr schwer abzuschätzen, welchen Einfluss die Digitalisierung auf uns, die kunststoffverarbeitende Industrie, hat. Ist es eher eine Chance, Dinge besser und anders tun zu können als der Wettbewerb? Oder ist es eher ein Risiko und läuft man Gefahr, abgehängt zu werden?"

Digitalisierung verändere den Alltag eines jeden Menschen. Am Beispiel des Navigationsgeräts erklärte Barlog, wie etwas analoges - eine Straßenkarte - erst digital aufbereitet wird und dann ein zusätzlicher Nutzen - die Navigation - entsteht. Barlog weiter: "Wenn man diese Idee weiterspinnt und mit Sensoren und Bildverarbeitungssystemen verknüpft, kommt am Ende das autonom fahrende Auto heraus. Das ist ein gutes Beispiel dafür, in welchen Strukturen man denken sollte, wenn man über Industrie 4.0 spricht."

Digitalisierung hat schon lange Einzug gehalten

In den meisten kunststoffverarbeitenden Unternehmen habe in vielen Teilbereichen die Digitalisierung schon lange Einzug gehalten, denn die Kunden würden transparente Prozesse, kurze Reaktionszeiten und unkomplizierte Abläufe erwarten. Die Fertigung sei in den meisten Betrieben schon lange hoch automatisiert, MES, ERP- oder BDE-Systeme allgemein verbreitet und der Austausch von digitalen Daten aus CAE- und Simulationssoftware mit Kunden und externen Dienstleistern längst Alltag. Was noch fehle, sei die durchgängige digitale Prozesskette. Barlog fasste zusammen: "Vieles ist digitalisiert und einiges miteinander verknüpft, aber von einer autonom fahrenden Produktion sind wir noch weit entfernt. Die Digitalisierung wird für weitere Effizienzsteigerung in der Produktion sorgen, es fehlen jedoch immer noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...