24.7.: Michael Höllerer, RBI, läutet die Opening Bell für Montag. Es ist zugleich der Final Call für Fintech Startups, die Einreichungsfrist unter http://www.elevator-lab.com endet am 31.Juli https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien Aktuelles Interview: http://boerse-social.com/2017/07/19/rbi_elevator_lab_mehr_als_100_einreichungen_und_ev_initialzundung_fur_eigenen_vc-fonds_1 21.7.: Karolina Rechul mit der Opening Bell für Freitag im Rahmen der RunInc-Invitation für Läufer/innen. Am Sonntag startet sie beim Etna Ultra Trail (94 km, 4800 Höhenmeter), im Juni stand der Mozart100 (105, 4700) am Programm http://www.runinc.at http://www.runplugged.com https://www.facebook.com/groups/Sportsblogged/ 20.7.: Josko Radeljic...

Den vollständigen Artikel lesen ...