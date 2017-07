Original-Research: QMX Gold Corp - von True Research Einstufung von True Research zu QMX Gold Corp Unternehmen: QMX Gold Corp ISIN: CA74735D1087 Anlass der Studie: Erstempfehlung Empfehlung: kaufen seit: 24.07.2017 Kursziel: 1 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Nicholas Hornung, Bachelor of Law (LLB) 590 Mio. CAD Übernahme rückt Projekt Nachbar QMX Gold ins Visier! Unternehmen: QMX GOLD CORP. WKN: A1J0YF Empfehlung: Strong Buy Kursziel mittelfristig: 1,00 Euro Kursziel langfristig: 1,50 Euro Minenaktien hatten in den letzten Wochen zu kämpfen und nur die wenigsten Titel zeigten eine erfreuliche Kurstendenz. Doch geduldige Integra Gold Aktionäre (WKN A1H4TX) wurden mit hervorragenden News belohnt. Die deutlich größere Eldorado Gold Corp. (WKN 892560) hat Integra-Aktionären ein Übernahmeangebot (590 Mio. CAD) unterbreitet. Anleger der ersten Stunde konnten eine satte Rendite von über 600 % erzielen! Wir haben für Sie den direkten Projektnachbar QMX Gold (WKN A1J0YF) unter die Lupe genommen, der mit einer aktuellen Börsenbewertung von lediglich 34 Mio. CAD noch deutliches Aufholpotenzial hat. Dies erkannte auch der Milliarden Player Osisko Gold Royalties (WKN A115K2) und beteiligte sich im Februar dieses Jahres mit 16,5 % (LINK) am Unternehmen. Doch nicht nur das, in unserem heutigen Top-Pick ist die weltberühmte Forbes & Manhattan Gruppe investiert (22,5 % Beteiligung). Allein das ist ein wahrer Ritterschlag, denn diese Gruppe investiert nur in äußerst streng ausgesuchte Rohstoffprojekte und kann auf einige sensationelle Investments mit mehreren 1.000 % Rendite zurückblicken (Fakten hierzu im Laufe des Reports). Deshalb sind wir der Überzeugung, das QMX Gold (WKN A1J0YF) einen ähnlichen Weg wie Integra Gold gehen wird und erwarten mittelfristig Kurse von über 1,00 EUR. Sie haben die Gelegenheit von Anfang an diese neue grandiose Story zu begleiten - verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren! (Grafik siehe PDF) Das Projekt - gigantisches Landpaket von über 200 km²: QMX Gold (WKN A1J0YF) exploriert in Val d'Or, im südlichen Abitibi-Gürtel, dem dritt größten Minendistrikt der Welt, in der äußerst bergbaufreundlichen kanadischen Provinz Quebec. Die meisten großen kanadischen Bergbauunternehmen hatten ihren erfolgreichen Start in der Abitibi Region, die geprägt ist von Multi Milliarden Vorkommen an Gold, Kupfer und weiteren Buntmetallen. Mitten in diesem äußerst aussichtsreichen Abitibi-Gürtel, umgeben von vielen Branchenplayern, konnte sich QMX Gold (WKN A1J0YF) mit mehr als 200 km² ein riesiges Landpaket sichern und ist der größte Landbesitzer der Region. Auf dem folgenden Schaubild können Sie sehr gut sehen, dass die Integra Gold Liegenschaft umschlossen ist von dem Landpaket von QMX Gold. Dies stimmt uns neben den grandiosen Ankeraktionären äußerst zuversichtlich, dass unser heutiger Top-Pick in die Fußstapfen von Integra Gold treten wird. Nicht nur die namhaften Großinvestoren Osisko und Forbes Manhattan machen QMX Gold (WKN A1J0YF) unserer Meinung nach zu einem äußerst lukrativen Investment mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial, denn auch das Explorationspotenzial auf dem riesigen 200 km² großen Areal ist geradezu sensationell, da bislang lediglich ein kleiner Teil erkundet wurde (Grafik siehe PDF). Die historische Produktion der konsolidierten Liegenschaft beträgt 0,7 Millionen Tonnen Kupfer, 0,7 Millionen Tonnen Zink, 18,4 Millionen Unzen Gold und 50,0 Millionen Unzen Silber. Man besitzt mit der Aurbel Mill eine voll funktionsfähige Aufbereitungsanlage. Das Unternehmen ist derzeit in Gesprächen mit mehreren Unternehmen, die ihr Erz in der Mühle gegen eine Gebühr verarbeiten möchten. So könnte das Unternehmen seine fortlaufenden Bohrprogramme durch diese Einnahmen finanzieren. Wie wir aus unternehmensnahen Kreisen in Erfahrung bringen konnten, schaut sich das Unternehmen derzeit intensiv nach zusätzlichen Projektflächen um. Wie bereits erwähnt, besteht noch riesiges Explorationspotenzial aufgrund des 200 km² großen Projekts, welches es in den kommenden Monaten zu erkunden gilt. Bei einem kürzlich durchgeführten ersten Bohrprogramm, im Grenzgebiet zur Integra Liegenschaft, wurden auf Anhieb beachtliche Goldmineralisierungen festgestellt. Unserer Meinung nach ist es sehr naheliegend, dass QMX Gold (WKN A1J0YF) auf demselben Goldmineralisierungstrend liegt wie Integra Gold. Dieses Schaubild macht dies eindrucksvoll deutlich (Grafik siehe PDF). Die neusten Entdeckungen im Überblick: Bei der Southwestern-Zone, die an das Lamaque-Projekt von Integra grenzt, stießen drei Bohrlöcher auf Goldmineralisierung. Die besten Abschnitte waren dabei 14,0 g/t Gold über 0,7 Meter und 4,9 g/t Gold über 3,2 Meter. In der Beacon-Zone, die sich in der Nähe der ehemals produzierenden Wrightbar-Mine befindet, 6,1 g/t Gold über 5,4 Meter (darin 32,6 g/t Gold über 1,0 Meter) und 7,6 g/t Gold über 3,0 Meter. Vergleich mit der Nachbarschaft - Unterbewertung eklatant! Die aktuell niedrige Bewertung (33 Mio. CAD) im Vergleich zur Peer Group und Nachbarschaft Integra Gold, ist unseres Erachtens eine einzigartige Möglichkeit von Beginn an bei einer absolut grandiosen Story mit dabei zu sein! Wer von Anfang an in Integra investiert war, konnte eine sensationelle Rendite von mehr als 600 % erzielen, bis es letztendlich zur 590 Mio. CAD Übernahme durch Eldorado Gold kam! Sie sehen, die Unterbewertung ist extrem im Vergleich zu der Nachbarschaft in Val d'Or, gerade deshalb rechnen wir damit, dass sich diese Bewertungslücke früher oder später schließen wird! Auch für Anleger mit einem weniger langfristigen Anlagehorizont ist QMX Gold (WKN A1J0YF) unserer Meinung nach, der perfekte Kandidat mit erheblichem Kurssteigerungspotenzial in den kommenden Monaten. Forbes & Manhattan - der Ankeraktionär mit Renditegarantie Das Unternehmen ist ein Mitglied der Forbes & Manhattan Group of Companies mit Zugang zu einem Weltklasseteam von Geologen und Bergbauingenieuren zur technischen Planung und zur Kapitalmarktberatung durch Stan Bharti und anderer Kapitalmarktexperten von Forbes & Manhattan. Forbes & Manhattan gehört zu der absoluten Elite der kanadischen Großinvestoren. Die Gruppe rund um CEO und Gründer, Stan Bharti, verfügt über einen sensationellen Track Record. Die durchschnittliche angestrebte Rendite ab Einstieg dieser starken Gruppe liegt zwischen 500 % und 1.000 %. Die bis jetzt größte Rendite erzielte die Gruppe mit dem Eisenerzproduzenten Consolidated Thompson mit über 7.700 %! Die Gruppe stieg bei einem Kurs von 0,25 CAD in das Unternehmen ein und wurde wenige Jahre später für 17,25 CAD je Aktie, vom Branchenplayer Cliff Natural Resources, für über 4,9 Milliarden CAD übernommen. Es gleicht daher nahezu einem Ritterschlag, in die Unternehmensgruppe von Forbes & Manhattan aufgenommen zu werden! Die bisherigen Investitionsentscheidungen der letzten Jahre endeten oft in Übernahmen oder Erreichen diverser Meilensteine, einhergehend mit rasanten Kurssteigerungen! Die nächste Übersicht zeigt eindrucksvoll, welch guten Riecher diese Gruppe bei ihren Investments in der Vergangenheit bewiesen hat. Wir sind daher der festen Überzeugung, dass unser Top-Pick QMX Gold (WKN A1J0YF), die nächste grandiose Story von Forbes & Manhattan sein wird (Grafik siehe PDF). Dieses interessante YouTube-Video über Forbes & Manhattan zeigt eindrucksvoll auf, welch ein professionelles Team um Stan Bharti hier agiert. Des Weiteren wird der herausragende Track-Record des Unternehmens nochmals zusammengefasst! https://www.youtube.com/watch?v=1aSXgp4qy3U Was wir die kommenden Wochen und Monate erwarten Wir erwarten in Kürze Bohrergebnisse aus dem umfangreichen 4.500 Meter umfassenden Bohrprogramm auf der Bonnefond South Gold Zone. Hier ergaben bereits die historischen Bohrungen hochgradige Goldgehalte von über 12 g/t Gold über eine beachtliche Länge - es wird daher spannend in den kommenden Wochen! Wie wir aus unternehmensnahen Kreisen in Erfahrung bringen konnten, schaut sich das Unternehmen derzeit intensiv nach zusätzlichen Projektflächen um. Des Weiteren erwarten wir in den kommenden Monaten ein weiteres Bohrprogramm, auf der neu entdeckten Southwestern-Zone, die an das Lamaque- Projekt von Integra grenzt. Ebenfalls auf der Agenda des Unternehmens steht der Verkauf eines nicht mehr zum Kernportfolio gehörenden Projekts, dies könnte den Cashbestand, ohne eine weitere Kapitalerhöhung, weiter aufbessern. Die aktuell niedrige Bewertung (34 Mio. CAD) im Vergleich zur Peer Group und Nachbarschaft Integra Gold, ist unseres Erachtens eine einzigartige Möglichkeit von Beginn an bei einer absolut grandiosen Story mit dabei zu sein! Wer von Anfang an in Integra investiert war, konnte eine sensationelle Rendite von mehr als 600 % erzielen, bis es letztendlich zur 590 Mio. CAD Übernahme durch Eldorado Gold kam! Managementteam und Insiderbeteiligung Das erfahrene Managementteam rund um den CEO, Brad Humphrey, ist bestens aufgestellt und hat die namhafte Forbes & Manhattan Gruppe (22,5 % Beteiligung) und das Milliarden Unternehmen Osisko Gold Royalties als starken Großaktionär (16,5 % Beteiligung) sowie Probe Metals (10,5 % Beteiligung) an Bord. QMX Gold (WKN A1J0YF) hat derzeit ca. 141 Mio. Aktien ausstehend und ca. 2,5 Mio. CAD in der Kasse und ist nach Aussage des Managements für dieses Jahr vollfinanziert. Es besteht eine Verbindlichkeit über 2,2 Mio. CAD, welche langfristig finanziert wurde! Die Insider rund um das Managementteam, sowie weitere Ankeraktionäre kontrollieren über 60 % der ausstehenden Aktien. Diese hohe Insiderbeteiligung ist bei Explorationsunternehmen als ein großer Vertrauensbeweis zu werten, da das Management ihr eigenes Geld in die Firma investiert. Dies sind unserer Meinung nach exzellente Voraussetzungen für schnelle Kurssteigerungen bei QMX Gold (WKN A1J0YF). Beginn des Gold Bullenmarkts 2017/2018? Gerade haben sich die Goldanleger damit abgefunden, dass im Zuge des steigenden US-Dollars keine Luftsprünge beim Gold erwartet werden dürfen und schon steigt der Goldpreis. Die Rückkehr der Inflation ist eines der am meisten diskutierten Investmentthemen für 2017. Angeheizt wird die Erholung im Goldpreis von der Furcht, dass es an mehreren Fronten Chaos geben könnte: ein möglicher Handelskrieg in Folge verschlechterter Beziehungen der Amerikaner zu China, der angebliche Hacker-Angriff aus Russland gegen politische Parteien in den USA, der komplizierte Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union, sowie die in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland anstehenden Wahlen mit einem potenziellen Erstarken rechtspopulistischer Parteien. Der Goldpreis besitzt also begründetes und leichtes Aufwärtspotenzial. Die Goldminenaktien besitzen, verglichen damit, sogar noch deutlich höheres Potenzial. Verglichen mit den Aufwärtsphasen 2000 bis 2008 und 2008 bis 2011 (wobei man die Phase von 2000 bis 2011 auch zu einem großen Aufwärtszyklus zusammenfassen kann), befindet sich der junge Goldbullenmarkt noch immer in seiner Anfangsphase (Grafik siehe PDF). Jeder Bullenmarkt hat seine Eigenheiten und verläuft nicht 1:1 zu früheren Entwicklungen. Darum möchten wir mit dem Chart auch nicht die exakte zukünftige Entwicklung vorzeichnen. Doch gemeinsam haben Bullenmärkte, dass sie am Ende ein neues Allzeithoch erreichen, das mindestens 20 % über das alte Hoch hinausläuft. Das Hoch beim HUI-Index 2006 lag bei 515 und 2011 bei 628 Punkten. Das nächste signifikante Hoch müsste demzufolge zwischen 700 bis 800 Punkten stehen. Aktuell notiert der HUI knapp unter 200 Zählern. Nehmen wir an, dass die Senior-Goldproduzenten in den nächsten Jahren nur hochprofitable Projekte betreiben und ihre Investitionen, zumindest in der Anfangsphase, mit mehr Behutsamkeit tätigen wie in den letzten Boomzyklen, so wäre für ein solches Hoch ein Goldpreis von etwa 1.800 US$ nötig. Bei gleichzeitiger Inflation der Kosten (Ölpreis, Stahlpreis, Löhne), könnte der für diese Indexstände benötigte Goldpreis auch > 2.000 bis 2.500 US$ betragen. Jetzt zuschlagen, bevor die breite Masse das Potenzial von QMX Gold (WKN A1J0YF) erkennt! Fazit: Mit der Übernahme von Integra Gold für 590 Mio. CAD ist die gesamte Region rund um Val d'Or in den Fokus der Goldanleger gerückt. Nicht nur die namhaften Großinvestoren Osisko und Forbes Manhattan machen QMX Gold (WKN A1J0YF) unserer Meinung nach zu einem äußerst lukrativen Investment mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial, denn das Explorationspotenzial auf dem riesigen 200 km² großen Areal ist geradezu sensationell, da bislang lediglich ein kleiner Teil erkundet wurde. Bei der neu entdeckten Southwestern-Zone, die an das Lamaque-Projekt von Integra grenzt, ist einiges an gutem Newsflow zu erwarten. Des Weiteren erwarten wir von der Bonnefond South Gold Zone in Kürze erste Bohrergebnisse. Hier ergaben bereits die historischen Bohrungen hochgradige Goldgehalte von über 12 g/t Gold - es wird daher spannend in den kommenden Wochen! Die aktuell niedrige Bewertung (33 Mio. CAD) im Vergleich zur Peer Group und Nachbarschaft Integra Gold, ist unseres Erachtens eine einzigartige Möglichkeit von Beginn an bei einer absolut grandiosen Story mit dabei zu sein! Wer von Anfang an in Integra investiert war, konnte eine sensationelle Rendite von mehr als 600 % erzielen, bis es letztendlich zur 590 Mio. CAD Übernahme durch Eldorado Gold kam! Auch für Anleger mit einem weniger langfristigen Anlagehorizont ist QMX Gold (WKN A1J0YF) unserer Meinung nach der perfekte Kandidat mit erheblichem Kurssteigerungspotenzial in den kommenden Monaten. True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: www.true-research.de Trotzdem haftet True Research nicht für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, sofern ihr nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Diese Information ist eine Werbemitteilung und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen gemäß § 34b WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen/Anlageempfehlungen. Wir geben weiterhin zu bedenken, dass Aktien grundsätzlich immer mit wirtschaftlichen Risiken verbunden sind. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder etwaigen anderen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals kommen. Bei Derivaten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei Small-Cap-Aktien. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Obwohl die in den Aktienanalysen und Markteinschätzungen von True Research enthaltenen Bewertungen und Aussagenmit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für etwaige Fehler, oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Partnern in den Interviews geäußerten Zahlen, Darstellungen und Beurteilungen. True Research ist um Richtigkeit und Aktualität der auf dieser Internetpräsenz bereitgestellten Informationen bemüht. Gleichwohl können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausgeschlossen werden. Daher übernimmt True Research keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle die den vorliegenden Analysen zugrundeliegenden Aussagen sollten als zukunftsorientierte Aussagen verstanden werden, die sich wegen verschiedener erheblicher Risiken (z.B. politische, wirtschaftliche oder ähnliche andere Veränderungen) durchaus nicht bewahrheiten könnten. True Research gibt daher weder eine Sicherheit noch eine Garantie dafür ab, dass die gemachten zukunftsorientierten Aussagen tatsächlich eintreffen könnten. Daher sollten sich die Leser von True Research nicht auf die Aussagenverlassen und nur auf Grund der Analysen genannte Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung von Herrn Nicholas Hornung wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. True Research ist kein registrierter oder gar anerkannter Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie einen professionellen Anlageberater kontaktieren. Des Weiteren behalten wir uns das recht vor sämtliche Materialien welche auf unserer Website dargestellt werden ohne Ankündigung zu verändern, erweitern oder zu entfernen. Wir weisen nochmal ausdrücklich daraufhin, dass es sich bei den veröffentlichten Analysten um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt, sondern um journalistische / werbliche Beiträge in Form von Texte, Videos und Grafiken. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. True Research hat keine Kenntnis über rechtswidrige oder anstößige Inhalten auf den mit ihrer Internetpräsenz verknüpften Seiten fremder Anbieter. Sollten auf den verknüpften Seiten fremder Anbieter dennoch rechtswidrige oder anstößige Inhalte enthalten sein, so distanziert sich True Research ausdrücklich von diesen Inhalten ausdrücklich. Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. Urheberrecht Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen. Offenlegung der Interessenskonflikte: Die auf den Webseiten oder anderen Werbemitteln von TRUE RESEARCH veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund kann allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen. Dies gilt auch für die vorliegende Studie. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahe stehenden Kreisen in Auftrag gegeben und bezahlt. Damit liegt ein entsprechender Interessenkonflikt vor, auf den wir Sie als Leser ausdrücklich hinweisen. Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von Aktienbeständen zu trennen oder Aktien am Markt nachzukaufen. Der Auftraggeber könnte von steigenden Kursen der Aktie profitieren. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt. True Research handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt. Weil andere Research-Häuser und Börsenbriefe den Wert auch covern, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung. True Research oder Mitarbeiter des Unternehmens sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung beteiligt sind (Auftraggeber) halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. True Research oder der Autor / Verfasser behalten sich vor - wie andere Aktionäre auch - jederzeit (auch kurzfristig) Aktien des Unternehmens über die im Rahmen des Internetangebots www.true-research.de berichtet wird, einzugehen (Nachkauf) oder zu verkaufen und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs von True Research oder des Autors führen. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt Vollständiger Haftungsausschluss und weitere Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Natürlich gilt es zu beachten, dass das behandelte Unternehmen in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt das Unternehmen einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Explorer gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dient das vorliegende Unternehmen nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und Low-Risk Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet hier aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15419.pdf Kontakt für Rückfragen info@true-research.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

