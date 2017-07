Constantin Medien AG präsentiert Quartalszahlen: Danach erzielte der Münchner Medienkonzern im Auftaktquartal einen Konzernumsatz von 111,1 Mio. EUR - ein Rückgang von 27% ggü. Q1-2016 und in erster Linie den Mindererlösen im Segment Film (-41% ggü. Vj.) geschuldet. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) fuhr der Konzern mit 0,7 Mio. EUR gerade so die schwarze Null ein. Vor einem Jahr stand an dieser Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...