ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat aus Mexiko einen Auftrag über 36 Turbinen erhalten. Die installierte Leistung liege bei 76 Megawatt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Turbinen sind für den Tizimín-Windpark in Yucatan vorgesehen, der 2018 in Betrieb gehen soll. Der Vertrag beinhaltet zudem den Betrieb und die Wartung der Turbinen über fünf Jahre. Gemäß einer Faustformel kostet ein Megawatt Windkraft an Land rund eine Million Euro.

Siemens Gamesa hat seit dem Markteintritt 1999 rund 1250 Windturbinen installiert. Für das Unternehmen zählt Mexiko zu den Ländern mit größtem Wachstumspotenzial./nas/mne/stb

