Stuttgart - Die Deutsche Bank zapfte jüngst den Kapitalmarkt an und emittierte zwei neue Anleihen in US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Der dreijährige Floater (ISIN US251525AV32/ WKN A2GSC2) mit einem Emissionsvolumen von 750 Millionen USD werde am 13.07.2020 fällig. Der Kupon setze sich aus dem 3 Monats USD Libor (US0003M) plus 227,35 Basispunkte zusammen. Der Zinssatz werde immer zum 13. Januar/April/Juli/Oktober angepasst. Die Mindeststückelung liege bei 1.000 USD nominal.

