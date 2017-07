Als Tesla (WKN:A1CX3T) vergangenen Herbst SolarCity kaufte, nannten es einige Beobachter, zu denen ich mich auch zähle, eine Rettungsaktion für den Solardachinstallateur. SolarCitys Geschäft steckte in Schwierigkeiten und Tesla kaufte es, um Elon Musks Ruf zu retten und ihm, seinem Cousin und SpaceX vor dem Verlust von Millionen von Dollar zu bewahren.



Nicht einmal acht Monate, nachdem SolarCity akquiriert wurde, hat Tesla heute einen Großteil der wichtigsten Mitarbeiter verloren und Tausende einfache Arbeiter entlassen.

Das letzte SolarCity-Überbleibsel verschwindet

SolarCity-Mitgründer und Chief Technology Officer Peter Rive kündigte am Dienstag seinen Abschied von Tesla an. Diese Ankündigung folgt ...

