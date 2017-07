FRANKFURT (Dow Jones)--Die französische Saint-Gobain verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland. Sie erwirbt nach eigenen Angaben den Komponentenhersteller Kirson aus Neustadt an der Donau. Die von Kirson gefertigten Gelege kommen in zahlreichen Industrien, darunter bei der Fertigung von Dachbahnen, Vliesstoffen, Bodenbelägen und Isolationsmaterialien zum Einsatz. Das 1963 gegründete Unternehmen setzte 2016 rund 27 Millionen Euro um.

Kirson gehört zur KAP Beteiligungs AG. Diese hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass sie ihre Mehrheitsbeteiligung an Kirson verkaufe. Der Preis liege ebenso wie der Buchgewinn im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Mit dem Verkauf werde eine über die Tochter Mehler AG 1993 begonnene Zusammenarbeit beendet. Die Veräußerung werde voraussichtlich im dritten Quartal vollzogen. Das Vorhaben muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden.

