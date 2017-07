Die börsennotierte private Österreichische Staatsdruckerei Holding AG schüttet an ihre Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende März) erneut eine Dividende von 45 Cent je Aktie aus. Dies wurde am vergangenen Freitag auf der Hauptversammlung beschlossen, teilte das Unternehmen am Montag mit.(Schluss) ...

