Während Bayer zuletzt für Enttäuschung bei den Morphosys-Aktionären gesorgt hatte, können sich Evotec-Anleger hingegen freuen. Das Unternehmen gab bekannt, dass in ihrer Multi-Target-Allianz mit Bayer im Bereich Endometriose ein Programm aus dem Allianzportfolio in die klinische Phase 1 überführt wurde. Der Start der klinischen Phase 1 löst eine Meilensteinzahlung an Evotec aus. Als Endometriose wird das Wachstum von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle bezeichnet. Sie betrifft schätzungsweise zehn Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter, was etwa 176 Millionen Frauen weltweit entspricht.

