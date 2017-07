Liebe Trader,

Nach einem Verlaufstief bei 79,23 Euro im Februar 2016 nahmen sich Käufer dem Siemens-Papier nach einer volatilen Stabilisierungsphase wieder an und drückte die Kursnotierungen bis zum Sommer letzten Jahres bereits in den Bereich von grob 100,00 Euro aufwärts. Nur kurze Zeit später gelang es schließlich einen kurzfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen und eine Rally bis auf ein Verlaufshoch von 133,50 Euro bis Ende April dieses Jahres zu etablieren. Dort drehten die Notierungen wieder zur Unterseite ab und vollzogen eine regelkonforme Korrektur zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis, sowie das Niveau von grob 116,00 Euro. Erst an dieser tauchten in der abgelaufenen Woche Käufer wieder auf und schoben den Wert zeitweise über das Niveau von 120,00 Euro an. Zwar gelang es nicht das hohe Kursniveau zu halten, allerdings macht sich zu Beginn dieser Woche wieder Kaufinteresse breit und sorgt für eine Stabilisierung in dem Wertpapier - Eine Trendwende könnte nun folgen!

Long-Chance:

Solange die jüngsten Tiefs bei 115,25 Euro per Tagesschlusskurs gehalten werden können, stehen die Chancen auf eine kurzfristige Erholung zumindest in den Bereich von 120,00 Euro sehr günstig. Darüber kann es mit dem Wertpapier von Siemens sogar bis in den Bereich des EMA 50 auf Tagesbasis bei aktuell 123,01 Euro weiter rauf gehen und erlaubt es kurzfristig auf eine Erholungsbewegung zu setzen. Höhere Kursnotierungen können aufgrund des seit Ende April bestehenden Abwärtstrendkanals nicht abgeleitet werden. Auf der Unterseite bedeutet ein Bruch der Vorwochentiefs einen direkten Rückzug des Wertpapiers auf das Niveau von 112,10 Euro und dürfte damit die aktuelle Horizontalunterstützung entsprechend schwächen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 116,35 Euro

Kursziel: 120,00 / 123,10 Euro

Stopp: < 115,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,35 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Siemens AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 116,35 Euro; 10:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

