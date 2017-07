Wenn man bedenkt, dass die meisten Anleger die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex zuletzt als "verbrannt" ansahen, sie sogar bei starken Aufwärtsimpulsen des TecDAX liegen blieb, ist das, was Nordex heute zeigt, aller Ehren wert. Und eine Chance, sich aus der unberechtigten Schmuddelkind-Ecke zu befreien: Nordex steigt gegen den Trend.

Rückenwind gab es, weil das Bankhaus Metzler sein Kursziel für die Aktie (ISIN DE000A0D6554) von 12,50 auf 15,20 Euro anhob und die Empfehlung von "verkaufen" auf "kaufen" drehte. Was man unterschreiben könnte, immerhin scheint sich die Auftragslage bei Nordex so zu beleben, wie das der Vorstand im Frühjahr avisiert hatte. Das Risiko, dass es da bei den am 3. August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...