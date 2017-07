Die Öl- und Heizölpreise sind mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Bereits am Freitag machte sich Verkaufsdruck an den Rohstoffbörsen breit, der sich über das Wochenende hinaus fortsetzt. Die Inlandspreise für Heizöl fallen um durchschnittlich 0,6 Cent bzw. Rappen je Liter und verbleiben im Seitwärtstrend. Das bestimmende Ölmarkt-Thema am heutigen Montag und wahrscheinlich sogar in der gesamten ...

