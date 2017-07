Der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen leitete nach einem Hoch um 131 JPY die Wende ein und tendierte bereits in den letzten Tagen nach unten. Noch einmal bäumten sich die Notierungen auf, doch der Versuch blieb ergebnislos. Jetzt kann es für den Euro-Yen-Kurs weiter nach unten gehen.

Bis zum Hoch bei 130,77 JPY stieg der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen seit Mitte April an, wobei er den ersten Anstieg im Bereich zwischen 123 und 124 JPY auch konsolidierte. Nachdem die Notierungen am eingangs genannten Hoch einen Widerstand vorfanden, änderten sie dort ihre Richtung und tendieren seitdem nach unten, wobei das deutliche Unterschreiten der aktuell bei 129,08 JPY verlaufenden 20-Tage-Linie ein Anzeichen für weiterhin fallende Notierungen sein könnte. Ein Ziel ...

