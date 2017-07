PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Daimler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Anlass der Studie ist der Kartellverdacht gegen deutsche Autobauer. Analyst Stuart Pearson hält in seiner Studie vom Montag eine Rekord-Strafe durch die EU vorerst für unwahrscheinlich. So sei noch unklar, was genau die Hersteller eventuell falsch gemacht hätten und welcher Umsatzanteil gegebenenfalls betroffen sei. Mit Blick auf das Lkw-Kartell vor einiger Zeit habe die EU hier einen recht eng gefassten Blick gehabt. Dennoch dürften die Autobauer weiter im Fokus stehen, gerade da nun immer mehr unschöne Details zum Vorschein kommen könnten./mis/la

Datum der Analyse: 24.07.2017

